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Infrastrutture

Grecia‑Cipro, Meridiam entra nel Great Sea Interconnector e rilancia il progetto bloccato dalle tensioni con la Turchia

Floriana CutiniBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - La francese Meridiam ha acquisito il 66 per cento del Great Sea Interconnector, assumendo la guida finanziaria di un’infrastruttura che negli ultimi due anni era rimasta bloccata per le interferenze turche nelle acque a sud di Kasos. L’accordo, firmato al Palazzo Maximos alla presenza del premier Kyriakos Mitsotakis, segna un cambio di passo: l’interconnessione elettrica tra Grecia e Cipro torna al centro dell’agenda energetica europea, con un attore francese che assorbe parte del rischio geopolitico e consente ad Atene di riportare il dossier nel quadro più ampio delle relazioni tra Parigi e Ankara. Ipto, il gestore greco della rete, resterà azionista strategico con diritti di minoranza, manterrà la guida tecnica del progetto e sarà responsabile della gestione dell’infrastruttura una volta completata. Il governo greco punta a riprendere a settembre le indagini sottomarine, dopo i ripetuti stop del 2024 e del 2025 causati dalla presenza navale turca, mentre un accordo parallelo con Nexans mira ad accelerare le attività e a garantire la priorità alle rilevazioni sul fondale. Il progetto, dal valore stimato di 1,9 miliardi di euro, è finanziato dall’Unione europea per circa il 30 per cento e viene presentato da Mitsotakis come un tassello essenziale per far uscire Cipro dall’isolamento energetico e rafforzare la sicurezza del Mediterraneo orientale. L’intesa apre inoltre la strada alla futura estensione del collegamento verso Israele, per la quale Ipto ha già completato uno studio costi‑benefici destinato alle autorità cipriote e israeliane.

(AGENPARL)
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