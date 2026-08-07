Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – Il sindaco Vito Leccese incontra Kledi Kadiu

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - 35° ANNIVERSARIO DELLO ARRIVO DELLA VLORA

IL SINDACO VITO LECCESE INCONTRA KLEDI KADIU:

"UNA NAVE CARICA DI UMANITÀ. BARI SCELSE L'ACCOGLIENZA"

LINK VIDEO INTERVISTE —> [ | ]

Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Bari Vito Leccese ha incontrato il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, arrivato nel porto di Bari l'8 agosto 1991 a bordo della nave Vlora.

All'incontro, promosso alla viglia del 35° anniversario dello storico arrivo, ha partecipato anche Nicola Montano, all'epoca responsabile della Polizia di frontiera nel porto di Bari e testimone diretto di quelle drammatiche giornate.

Un'occasione per ripercorrere, attraverso i ricordi di chi c'era, uno degli avvenimenti che hanno segnato più profondamente la storia recente di Bari e la sua identità di città aperta e solidale.

"La Vlora era una nave carica di umanità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. In quelle giornate emersero due modi profondamente diversi di affrontare quanto stava accadendo. Da una parte lo Stato scelse un'operazione di polizia finalizzata al rimpatrio; dall'altra la città, guidata dallo straordinario sindaco Enrico Dalfino, chiedeva che quella vicenda fosse gestita come un'operazione di protezione civile e di accoglienza. Il Comune propose di allestire nel porto un campo con le tende della Protezione civile, evitando il trasferimento di migliaia di persone nello stadio della Vittoria, ma quella richiesta non fu accolta.

Eppure Bari non rimase a guardare. Si mobilitò il mondo del volontariato, i medici rientrarono dalle ferie per prestare assistenza negli ospedali e tantissimi cittadini raggiunsero le vicinanze dello stadio portando viveri e generi di prima necessità per le persone che si trovavano all'interno. Io stesso fui testimone di quella straordinaria mobilitazione. Bari dimostrò allora un enorme trasporto umano e umanitario. A 35 anni di distanza ricordare quella pagina significa anche interrogarci sul presente, perché le immagini di uomini, donne e bambini che cercano altrove una possibilità di futuro continuano purtroppo a essere di drammatica attualità".

"È una storia difficile da dimenticare e che, purtroppo, continua a essere molto attuale in tante parti del mondo – ha raccontato Kledi Kadiu -. Fu un'esperienza del tutto casuale, ma vissuta in maniera profondissima, dalla partenza della Vlora dal porto di Durazzo fino all'arrivo a Bari, affrontando tutte le difficoltà che conosciamo. Alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se molti di noi furono rimpatriati quasi immediatamente. Resta un'esperienza unica della mia vita e ogni volta che mi capita di raccontarla agli amici, ai familiari o alle persone che incontro lo faccio con grande orgoglio".

L'incontro di oggi si inserisce nelle iniziative organizzate dal Comune di Bari per il 35° anniversario dell'arrivo della Vlora, una ricorrenza che continua a rappresentare per Bari non soltanto la memoria di un evento storico, ma il simbolo di una comunità capace, di fronte a un'emergenza senza precedenti, di rispondere con solidarietà e umanità.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl