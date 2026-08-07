IL COMUNE COMUNICA – Il sindaco Vito Leccese incontra Kledi Kadiu

35° ANNIVERSARIO DELLO ARRIVO DELLA VLORA

IL SINDACO VITO LECCESE INCONTRA KLEDI KADIU:

"UNA NAVE CARICA DI UMANITÀ. BARI SCELSE L'ACCOGLIENZA"

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Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Bari Vito Leccese ha incontrato il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, arrivato nel porto di Bari l'8 agosto 1991 a bordo della nave Vlora.

All'incontro, promosso alla viglia del 35° anniversario dello storico arrivo, ha partecipato anche Nicola Montano, all'epoca responsabile della Polizia di frontiera nel porto di Bari e testimone diretto di quelle drammatiche giornate.

Un'occasione per ripercorrere, attraverso i ricordi di chi c'era, uno degli avvenimenti che hanno segnato più profondamente la storia recente di Bari e la sua identità di città aperta e solidale.

"La Vlora era una nave carica di umanità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. In quelle giornate emersero due modi profondamente diversi di affrontare quanto stava accadendo. Da una parte lo Stato scelse un'operazione di polizia finalizzata al rimpatrio; dall'altra la città, guidata dallo straordinario sindaco Enrico Dalfino, chiedeva che quella vicenda fosse gestita come un'operazione di protezione civile e di accoglienza. Il Comune propose di allestire nel porto un campo con le tende della Protezione civile, evitando il trasferimento di migliaia di persone nello stadio della Vittoria, ma quella richiesta non fu accolta.

Eppure Bari non rimase a guardare. Si mobilitò il mondo del volontariato, i medici rientrarono dalle ferie per prestare assistenza negli ospedali e tantissimi cittadini raggiunsero le vicinanze dello stadio portando viveri e generi di prima necessità per le persone che si trovavano all'interno. Io stesso fui testimone di quella straordinaria mobilitazione. Bari dimostrò allora un enorme trasporto umano e umanitario. A 35 anni di distanza ricordare quella pagina significa anche interrogarci sul presente, perché le immagini di uomini, donne e bambini che cercano altrove una possibilità di futuro continuano purtroppo a essere di drammatica attualità".

"È una storia difficile da dimenticare e che, purtroppo, continua a essere molto attuale in tante parti del mondo – ha raccontato Kledi Kadiu -. Fu un'esperienza del tutto casuale, ma vissuta in maniera profondissima, dalla partenza della Vlora dal porto di Durazzo fino all'arrivo a Bari, affrontando tutte le difficoltà che conosciamo. Alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se molti di noi furono rimpatriati quasi immediatamente. Resta un'esperienza unica della mia vita e ogni volta che mi capita di raccontarla agli amici, ai familiari o alle persone che incontro lo faccio con grande orgoglio".

L'incontro di oggi si inserisce nelle iniziative organizzate dal Comune di Bari per il 35° anniversario dell'arrivo della Vlora, una ricorrenza che continua a rappresentare per Bari non soltanto la memoria di un evento storico, ma il simbolo di una comunità capace, di fronte a un'emergenza senza precedenti, di rispondere con solidarietà e umanità.