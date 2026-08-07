Agenzia regionale 855.26 Miglietta Riapertura Biblioteca Foggia 1° settembre

*La Biblioteca La Magna Capitana di Foggia riaprirà il 1° settembre.

L'assessora Miglietta: "Impegno mantenuto con i cittadini e le cittadine

foggiane"*

"Martedì 1° settembre la Biblioteca La Magna Capitana riaprirà le sue porte

alle cittadine e ai cittadini di Foggia e non le richiuderà mai più". Ad

annunciarlo è l'assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione

Puglia *Silvia Miglietta* a conclusione dei lavori di messa in sicurezza

del primo e del secondo piano della seconda biblioteca più grande del

Mezzogiorno dopo la Biblioteca Nazionale di Napoli. Proseguono intanto gli

ultimi interventi nel piano terra e del piano interrato, ormai in fase di

ultimazione.

"Siamo molto felici, insieme alla direttrice Gabriella Berardi e a tutte le

lavoratrici e i lavoratori del Polo Bibliomuseale di Foggia, di poter

finalmente dare questa notizia tanto attesa – aggiunge Miglietta –Avevamo

assicurato che la riapertura sarebbe stata una priorità dei primi mesi di

mandato quando, due giorni dopo il mio insediamento, ho incontrato i

rappresentanti del Comitato spontaneo di cittadini e cittadine nato proprio

per sollecitare la restituzione della biblioteca alla comunità di Foggia.

In questi mesi, abbiamo incontrato il Comitato più volte, aggiornandolo

costantemente sui lavori effettuati da Asset per conto della Regione, sulle

motivazioni di alcuni ritardi dovuti ai tempi di consegna dei materiali e,

nell'ultimo sopralluogo fatto insieme ieri, sugli adempimenti che ci

accompagneranno da qui alla riapertura. Nella massima trasparenza che la

politica deve sempre garantire, soprattutto quando si tratta di beni che

appartengono alla collettività e di servizi essenziali come le biblioteche

pubbliche. Per questo mi preme ringraziare il Comitato per il confronto

franco e costruttivo avuto in questi mesi".

"Per le prime settimane di riapertura – conclude l'assessora Miglietta –

stiamo lavorando a un calendario di iniziative che comunicheremo al più

presto e che immaginiamo come tante occasioni in cui famiglie, giovani,

persone anziane, studenti e studentesse, universitari, gruppi di lettura e

associazioni del territorio possano riappropriarsi della propria biblioteca

in un'atmosfera gioiosa e partecipata".