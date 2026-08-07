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Toscana

Marginone Live Fest: grande festa al Circolo Fo.Ri.Ma. | In arrivo anche M20 con Molella e Shorty || Comunicato stampa e foto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *GRANDE FESTA AL CIRCOLO FO.RI.MA .*
*In arrivo anche M20 con Molella e Shorty*

Altopascio, 7 agosto 2026 – I più grandi nomi della house e della dance
italiana – e non solo – insieme a Radio M20 si danno appuntamento al
Marginone Live Fest – Festa della Birra: fino al 21 agosto musica,
divertimento e artisti di rilievo internazionale per la festa organizzata
patrocinio del Comune di Altopascio

Grandissima attesa per la collaborazione con M20, storica stazione radio
nazionale che ha fatto ballare generazioni d'italiani, ma la festa comincia
già da questo weekend – sabato 8 e domenica 9 – con l'Insomnia Festival
insieme a Ricky Le Roy. Si continua lunedì 10 con Remember Concorde, con
ospiti gli U.S.U.R.A. gruppo che negli anni 90 scalò la testa delle
classifiche. Martedì 11 vibrazioni nostalgiche con Voglio tornare negli
anni Novanta, mentre mercoledì 12 si compie un salto nel nuovo millennio
con Forever 2000.

Giovedì 13, Marginone diventa una pista a cielo aperto, con M20, insieme ai
dj Molella, che negli anni ha firmato pezzi come Discotek People, Love
lasts forever, Baby! e Genik e Shorty. Venerdì 14 si prosegue con un'altra
serata di grande musica insieme a Radio Mitology. Le serate sono a ingresso
gratuito, con inizio previsto alle 21.30.

La festa a Marginone continua poi fino al 21 con la possibilità di cenare
con specialità locali e degustare selezioni di birre artigianali e non
solo.

(AGENPARL)
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