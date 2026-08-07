[Comune Palermo] Blackout. Dichiarazione Lagalla su nota di risposta E-distribuzione

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Ho ricevuto la risposta di E-distribuzione alla mia nota sui gravi
blackout che, nei giorni scorsi, hanno interessato Palermo e numerosi
Comuni della Città Metropolitana durante l'ondata di calore. La lettera,
firmata dall'amministratore delegato Vincenzo Ranieri, ricostruisce le
cause tecniche che hanno determinato le interruzioni dell'erogazione
dell'energia elettrica e, soprattutto, conferma un aspetto di particolare
rilevanza per il nostro territorio.
Nella risposta, infatti, viene evidenziato che E-distribuzione ha già
avviato un piano nazionale di resilienza per contrastare gli effetti delle
ondate di calore sulla rete elettrica, prevedendo importanti interventi di
potenziamento con nuove dorsali di media tensione e l'impiego di materiali
più resilienti. Palermo e l'intero territorio della Città Metropolitana
vengono indicati tra le aree della Sicilia maggiormente interessate da
questi investimenti.
È un impegno che accolgo con favore, ma che dovrà tradursi rapidamente in
opere concrete e in un cronoprogramma chiaro. Per questo, alla luce di
questa risposta ufficiale, ho chiesto la convocazione di un tavolo tecnico
con E-distribuzione subito dopo l'estate, affinché vengano illustrati nel
dettaglio gli interventi già programmati e i tempi della loro realizzazione.
Da sindaco metropolitano ho ritenuto doveroso seguire con la massima
attenzione una vicenda che ha provocato disagi enormi a migliaia di
cittadini e a tante attività economiche non solo del capoluogo, ma anche di
numerosi Comuni dell'area metropolitana. Il nostro obiettivo è fare in modo
che quanto accaduto non si ripeta e che il rafforzamento della rete
elettrica proceda con la necessaria rapidità, attraverso una collaborazione
istituzionale costante e trasparente tra gli enti coinvolti".
Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.