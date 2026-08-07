Comunicato Stampa 1423/2026 Domenica assessore Zecchinato a Valli del Pasubio: “Una manifestazione che valorizza un’eccellenza simbolo della tradizione locale, la sopressa vicentina

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Domenica assessore Zecchinato a Valli del Pasubio: "Una manifestazione che valorizza un'eccellenza simbolo della tradizione locale, la sopressa vicentina"
(AVN) – Venezia, 7 agosto 2026
Domenica 9 agosto, l'assessore regionale con delega all'Identità Veneta, Marco Zecchinato, sarà a Valli del Pasubio (Vicenza). L'assessore parteciperà all'inaugurazione della 57^ Festa della Sopressa in rappresentanza della Regione Veneto, su delega del presidente, Alberto Stefani.
"Questa manifestazione valorizza una produzione che è espressione della storia e dei saperi di una comunità – dichiara l'assessore Zecchinato –. La Sopressa Vicentina, salume simbolo della tradizione locale, tutelato dal marchio comunitario DOP "Soprèssa Vicentina" e dalla Denominazione Comunale (DE.CO.), rappresenta un patrimonio di qualità e tradizione che nasce dall'impegno dei produttori e dal legame profondo con il territorio. La Regione sostiene queste realtà, espressione autentica del rapporto tra territorio, qualità e identità veneta".
L'appuntamento è per le ore 10.00 in Piazzale Scuole.
Comunicato (IDENTITA' VENETA)
AGENZIA VENETO NOTIZIE