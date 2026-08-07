Rischio incendi, nuova allerta arancione su Cagliari per sabato 8 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Confermata anche per domani, sabato 8 agosto, l'allerta di codice arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari
Per il pericolo classificato come "alto" nel bollettino della Protezione civile regionale, l'avviso prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale: le condizioni sono infatti tali che "a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".