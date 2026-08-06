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Campania

COMUNICATO STAMPA Castel San Giorgio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - tariffe tra le più basse della provincia.

L'Amministrazione comunale di Castel San Giorgio guidata dal sindaco Paola
a sostegno delle famiglie, mantenendo invariate le tariffe dei servizi di
mensa e trasporto scolastico.

Una scelta precisa, assunta nonostante il generale aumento dei costi dei
servizi, che consente di garantire ai cittadini tariffe tra le più basse
della provincia di Salerno, senza rinunciare alla qualità delle prestazioni
e alle agevolazioni previste per le fasce economicamente più fragili.

settembre 2026, resta confermata la gratuità per i nuclei familiari con
ISEE fino a 4.000 euro. Le quote di compartecipazione, differenziate in
base all'ISEE, vanno da 1,20 euro a 4,50 euro a pasto. Sono inoltre
confermate l'esenzione totale per gli alunni con disabilità e le riduzioni
per le famiglie con più figli.

Anche per il trasporto scolastico restano invariate le tariffe. La quota
ordinaria è fissata in 40 euro mensili, con importanti riduzioni in base
all'ISEE: da 9 euro al mese per i nuclei con redditi più bassi fino a 30
euro, oltre alla riduzione del 20% per ogni ulteriore figlio iscritto al
servizio.

Le domande di iscrizione per entrambi i servizi dovranno essere presentate
esclusivamente online attraverso la piattaforma SiMeal, accedendo con SPID

«Abbiamo scelto ancora una volta di non gravare ulteriormente sui bilanci
delle famiglie – dichiara il Sindaco, Paola Lanzara –. Mantenere invariate
le tariffe di servizi essenziali come mensa e trasporto scolastico
significa sostenere concretamente il diritto allo studio, favorire
l'accesso ai servizi e continuare a investire sui nostri bambini e sul
futuro della comunità. È una scelta di responsabilità amministrativa che
coniuga attenzione ai conti dell'Ente e vicinanza ai cittadini».

Il Sindaco ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento all'Assessore alla
Pubblica Istruzione, Antonia Alfano, «per il costante lavoro di
programmazione e di confronto con gli uffici», e a tutto il personale
dell'Ufficio Pubblica Istruzione, diretto dal dott. Rocco Cataldo, «per la
professionalità e l'impegno con cui hanno predisposto gli atti e
organizzato i servizi, consentendo anche quest'anno di offrire alle
famiglie un sistema efficiente, accessibile e attento alle loro esigenze».

L'Amministrazione comunale conferma così la volontà di continuare a
investire nella scuola e nei servizi educativi, considerandoli un pilastro
fondamentale delle politiche a favore delle famiglie e della crescita della
comunità di Castel San Giorgio.

Castel San Giorgio,6 agosto 2026

(AGENPARL)
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