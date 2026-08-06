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Mastella all’Usapp: “Polizia Penitenziaria pilastro del sistema: Governo rafforzi organico

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Dichiarazioni del Sindaco 

Benevento, 6 agosto 2026 – "La notizia dei gravi disordini presso la Casa circondariale di Benevento desta in me sentimenti di angoscia. D'altronde la mia esperienza di Guardasigilli ha impresso nella mia coscienza, di cattolico e di uomo delle istituzioni, la delicatezza dell'equilibrio tra la tutela di un ordine necessario a garantire la funzione rieducativa della pena e la salvaguardia di condizioni di civiltà che non ledano, mai, la dignità delle detenute e dei detenuti. Il problema del sovraffollamento è certificato dai report statistici dell'associazione Antigone e in Campania del Garante. Cionondimeno condivido integralmente le necessità di rafforzamento degli organici della Polizia Penitenziaria, che è pilastro del sistema carcerario, grazie al sacrificio di tanti encomiabili agenti. Il Governo non può esimersi da questo dovere morale e civile: l'istanza dell'Unione sindacati di Polizia Penitenziaria è un grido d'aiuto che non può restare inascoltato".

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