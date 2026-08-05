Invito alla conferenza stampa di presentazione della Festa della Pajarola 2026

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Laboratorio Terraviva sono liete di invitarVi alla conferenza stampa di presentazione della Festa della Pajarola, in programma dal 21 al 23 agosto 2026.
Lunedì 10 agosto 2026
Ore 11.00
Palazzo Chiappini – Casa Municipale
Secondo piano
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita e rappresenterà un'importante occasione per condividere con il territorio un evento che valorizza le tradizioni locali e il patrimonio culturale della nostra comunità.
Confidando nella Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.