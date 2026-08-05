Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Nasce Fincantieri Albania, nuova joint venture per sviluppare l’industria marittima del Paese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Albania e Italia rafforzano la loro cooperazione industriale con la nascita di Fincantieri Albania, una nuova joint venture creata per sostenere lo sviluppo dell’industria marittima albanese e ampliare le capacità cantieristiche del Paese.

La società è stata costituita ufficialmente mercoledì a Genova, presso la Divisione Navale di Fincantieri, con la firma dell’atto costitutivo e dello statuto. L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra i due Paesi nel settore della cantieristica navale e della difesa.

Il ministro della Difesa albanese, Ermal Nufi, ha definito la partnership un investimento strategico destinato a favorire la crescita dell’industria nazionale, attraverso il trasferimento di tecnologie avanzate, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento delle capacità produttive.

«Questa partnership rappresenta un importante investimento nello sviluppo dell’industria marittima albanese, nel trasferimento di tecnologia, nella creazione di nuovi posti di lavoro e nel rafforzamento delle capacità produttive nazionali», ha dichiarato Nufi.

Il ministro ha inoltre ribadito l’impegno del governo albanese nel consolidare collaborazioni di lungo periodo con i principali gruppi industriali internazionali, con l’obiettivo di generare valore aggiunto per l’economia nazionale e contribuire al rafforzamento della sicurezza del Paese.

Secondo quanto previsto dall’accordo, Fincantieri Albania assumerà la gestione del cantiere navale di Pashaliman dopo il completamento del suo processo di modernizzazione. La joint venture sarà inoltre responsabile della costruzione di imbarcazioni fino a 82 metri di lunghezza e con un dislocamento massimo di 700 tonnellate, ampliando così le capacità produttive del comparto navale albanese.

La creazione della nuova società si inserisce nella strategia di rafforzamento della cooperazione economica e industriale tra Albania e Italia, con l’obiettivo di sviluppare un polo cantieristico moderno e competitivo, capace di attrarre investimenti e favorire l’innovazione tecnologica nel settore marittimo.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl