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Sicilia

Editoria, approvata la graduatoria definitiva dei contributi della Regione 2026. Schifani: «Favoriamo pluralismo e crescita professionale»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Approvata e pubblicata sul sito di Irfis FinSicilia la graduatoria definitiva dell'avviso "Interventi in favore dell'Editoria – Nuova iniziativa 2026" promosso dalla Regione e finanziato con tre milioni di euro per sostenere il sistema dell'informazione dell'Isola. La misura, gestita dalla finanziaria regionale, prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese e alle associazioni operanti nell'editoria cartacea e digitale, alle emittenti radiofoniche e televisive e alle agenzie di stampa attive sul territorio regionale.

«Ho fortemente voluto questo intervento – evidenzia il presidente della Regione Renato Schifani – perché credo che sostenere l'editoria significhi rafforzare la democrazia, tutelare il pluralismo dell'informazione e creare nuove opportunità di lavoro qualificato per i giornalisti siciliani. Continuiamo a investire con convinzione su un settore strategico, accompagnandone l'innovazione tecnologica e la crescita professionale, nella consapevolezza che un'informazione libera e di qualità rappresenti un valore fondamentale per la Sicilia».

Delle risorse disponibili, una quota è stata riservata alle testate giornalistiche emergenti, attive da non più di 36 mesi, in relazione al numero delle istanze presentate. Per queste ultime, la misura ha attribuito particolare attenzione ai progetti finalizzati alla creazione di rapporti di lavoro o di collaborazione con giornalisti iscritti all'Albo e all'introduzione di tecnologie innovative nei processi redazionali e distributivi. I contributi possono raggiungere un importo massimo di 100 mila euro per ciascun operatore consolidato e di 30 mila euro per le testate emergenti, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva (che include anche le economie che sono state generate e subito riutilizzate), [ | consultabile a questo link ] , conclude l'attività di istruttoria e di verifica delle domande presentate e consente di individuare i soggetti ammessi alle agevolazioni e l'ammontare dei contributi riconosciuti.

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(AGENPARL)
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