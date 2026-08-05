Perù, il Governo coordina i preparativi per la visita di Papa Leone XIV: incontro tra la Presidente Fujimori e il Ministro degli Esteri

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Il Governo del Perù accelera i preparativi per la visita apostolica di Papa Leone XIV, in programma dall’11 al 17 novembre. Mercoledì la Presidente della Repubblica, Keiko Fujimori, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, Carlos Espa, per coordinare le attività dell’Esecutivo in vista dell’arrivo del Pontefice.
Al termine del vertice, il Ministro Espa ha sottolineato il significato della visita papale, definendola un momento di grande importanza per il Paese. «L’imminente visita di Sua Santità ci riempie di grande gioia e rappresenta l’impegno del popolo peruviano verso la riconciliazione», ha dichiarato.
Il capo della diplomazia peruviana ha inoltre annunciato che a Lima sarà celebrata una solenne Messa di ringraziamento presso la base aerea di Las Palmas, dove è prevista la partecipazione di decine di migliaia di fedeli.
Secondo il programma reso noto dal Vaticano, Papa Leone XIV visiterà il Perù dall’11 al 17 novembre, con tappe nelle città di Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.
La tappa peruviana farà parte del più ampio viaggio pastorale in America Latina che prenderà il via il 6 novembre in Uruguay e proseguirà successivamente in Argentina, in risposta agli inviti formulati dai capi di Stato e dalle autorità ecclesiastiche dei tre Paesi. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.
L’itinerario prevede la visita a Montevideo, Paysandú e Florida dal 6 all’8 novembre, quindi a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall’8 all’11 novembre, prima dell’arrivo in Perù, dove il Pontefice concluderà il suo viaggio il 17 novembre.
Con 12 giorni di durata e 10 città visitate, quello di Papa Leone XIV sarà il più lungo viaggio internazionale del suo pontificato fino a oggi, superando il precedente record stabilito durante la visita in Africa dello scorso aprile.