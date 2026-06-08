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Cronaca

CATANIA: VASTA OPERAZIONE ANTIMAFIA DELLA POLIZIA DI STATO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2026 - Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania, sin dalla decorsa nottata, in una vasta operazione contro un clan mafioso locale.

Gli operatori della Squadra Mobile di Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai Reparti Prevenzione Crimine, da unità cinofile e da operatori della Polizia Scientifica nonché da un elicottero del Reparto Volo di Palermo, stanno eseguendo, in varie zone della città e dell’hinterland, numerosi provvedimenti cautelari di natura custodiale, emessi dal Giudice per Indagini Preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale.

Maggiori dettagli e contenuti video saranno forniti con successivo comunicato.

(AGENPARL)
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