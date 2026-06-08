SCUOLA, MAGONI (FDI-ECR): RICERCA FONDAZIONE ARTICOLO 49 CONFERMA URGENZA DI INVESTIRE SU TERRITORI E GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2026 - DI INVESTIRE SU TERRITORI E GIOVANI
Bruxelles – «I dati presentati dalla Fondazione Articolo 49 descrivono una
realtà che non possiamo ignorare: troppi giovani italiani crescono in
territori dove mancano scuole superiori, presìdi culturali e occasioni di
socialità. Una condizione che rischia di ampliare le disuguaglianze e di
limitare le opportunità di crescita personale e professionale delle nuove
generazioni». Lo dichiara Lara Magoni, eurodeputato di Fratelli
d'Italia-ECR, commentando l'indagine della piattaforma InClasse.
«Particolarmente significativo è il dato relativo all'accesso
all'istruzione e alla cultura. Se un ragazzo su tre vive in un comune senza
scuole superiori e oltre il 34% risiede in aree prive di cinema, teatri o
spazi culturali, significa che il tema delle infrastrutture educative e
sociali deve tornare al centro delle politiche pubbliche, nazionali ed
europee – prosegue Magoni –. So quanto sia importante garantire ai giovani
non solo il diritto allo studio, ma anche luoghi di aggregazione, confronto
e crescita. Le aree interne e i piccoli comuni non possono essere lasciati
indietro. In questo senso l'attenzione dell'Europa sulle aree montane
diventa importante per il futuro». Non solo. «Preoccupano inoltre i dati
sulla solitudine e sul disimpegno civico – conclude Magoni -. Il fatto che
quasi il 14% dei ragazzi dichiari di non avere amici con cui confidarsi e
che la maggioranza non partecipi ad attività sociali o di volontariato è un
segnale che deve interrogarci tutti. Le istituzioni hanno il dovere di
creare le condizioni affinché i giovani possano sentirsi parte attiva delle
proprie comunità».