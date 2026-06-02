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Arte e cultura

IL WHITNEY MUSEUM AMPLIA LE SUE POSSIBILITÀ DI ACCESSO QUEST’ESTATE CON UN ORARIO DI APERTURA DI SETTE GIORNI SU SETTIMANA!

Elena FateevaBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - New York, NY, 2 giugno 2026 — Quest’estate, il Whitney Museum of American Art rende più facile che mai vivere l’arte a New York. Dal 16 giugno al 18 agosto, il Museo sarà aperto sette giorni su sette, offrendo ai visitatori maggiori opportunità di esplorare le mostre, partecipare ai programmi pubblici e entrare in contatto con la cultura contemporanea durante uno dei periodi di maggiore affluenza turistica in città. Situato nel cuore del Meatpacking District, il Whitney è una meta di primaria importanza sia per i newyorkesi che per i visitatori di tutto il mondo.Il programma esteso coincide con un’estate entusiasmante al Museo, che include la Whitney Biennial 2026 , la più lunga rassegna di arte contemporanea negli Stati Uniti, insieme a mostre tratte dalla collezione permanente del Whitney. I visitatori potranno ammirare opere di artisti iconici come Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, godendosi al contempo le terrazze all’aperto con viste panoramiche sul fiume Hudson e sullo skyline di Manhattan. Per tutta l’estate, il Museo offrirà una vasta gamma di programmi gratuiti, visite guidate, attività artistiche, musica ed eventi speciali pensati per un pubblico di tutte le età.Mentre New York accoglie visitatori da tutto il mondo, il programma di sette giorni del Whitney sottolinea il suo impegno per l’accessibilità e il coinvolgimento del pubblico. Dalle serate gratuite del venerdì e le seconde domeniche gratuite all’ingresso gratuito per tutti i visitatori fino a 25 anni , il Museo offre molteplici modi per vivere l’arte, la cultura e la comunità. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto al Whitney quest’estate. Per maggiori informazioni, visitate whitney.org .

(AGENPARL)
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