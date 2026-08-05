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Arte e cultura

BIENNALE VE / FELICITAZIONI PER GIAN LUCA FARINELLI DIRETTORE ARTISTICO DAVID DI DONATELLO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Le felicitazioni della Biennale di Venezia a Gian Luca Farinelli

Il Presidente, il Direttore Generale, la Responsabile dell'Archivio Storico, il Direttore artistico del Settore Cinema e il Cda della Biennale di Venezia formulano le più vive felicitazioni a Gian Luca Farinelli per la prestigiosa nomina a Direttore Artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, certi che saprà trasferire e valorizzare nel nuovo ruolo quella passione e competenza per il cinema, e quella capacità di coinvolgere un vasto pubblico, ampiamente dimostrate nella sua importante carriera.

La Biennale di Venezia conferma la più sincera volontà di proseguire e rafforzare un cammino condiviso di collaborazione e promozione dell'arte cinematografica.

Venezia, 5 agosto 2026

(AGENPARL)
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