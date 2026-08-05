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Arte e cultura

BIENNALE VE / FELICITAZIONI SALVATORE NASTASI PRESIDENTE SIAE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Le felicitazioni della Biennale di Venezia a Salvatore Nastasi

Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato e il Cda della Biennale di Venezia formulano le più vive felicitazioni a Salvatore Nastasi per la conferma a Presidente del Consiglio di gestione della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) – approvata all'unanimità dalle Commissioni Cultura di Camera e Senato – e gli rivolgono i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che saprà esprimere pienamente anche in questo nuovo mandato le qualità professionali che gli sono unanimemente riconosciute.

(AGENPARL)
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