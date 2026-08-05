LA GRANDE LIRICA RISUONA ALL’ANFITEATRO ROMANO DI ANCONA LUNEDÌ 10 AGOSTO CON IL CORO LIRICO MARCHIGIANO VINCENZO BELLINI IN VA’ PENSIERO. OPERA D’ESTATE

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Le melodie immortali di Verdi, Mascagni, Puccini, Donizetti e Orff risuoneranno in uno dei luoghi più affascinanti della città di Ancona. Lunedì 10 agosto, alle ore 21, l’Anfiteatro Romano accoglie Va’ Pensiero. Opera d’Estate, concerto del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, protagonista di una serata dedicata al grande repertorio lirico nell’ambito di Echi. Voci dal passato, suoni del presente, il cartellone estivo che intreccia musica, spettacolo e valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona grazie alla convenzione triennale 2025–2028 con il Ministero della Cultura – Palazzo Ducale di Urbino – Direzione regionale Musei nazionali Marche, in sinergia con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche e con il sostegno di Viva Servizi, Estra e Viva Energia.
Sotto la direzione del maestro Christian Starinieri, con Silvia Ercolani al pianoforte, il Coro proporrà un programma che raccoglie alcune delle pagine corali più amate della storia dell’opera e offre un viaggio musicale che attraversa Gli aranci olezzano da Cavalleria rusticana, il celebre Coro degli zingari, Stride la vampa e il Miserere da Il trovatore, Gli arredi festivi e il celeberrimo Va’ pensiero dal Nabucco, la vivacità dell’Elisir d’amore, fino alla monumentalità dei Carmina Burana e alle pagine immortali della Traviata e della Tosca.
Fondato ad Ancona nel 1887 come Associazione Corale Bellini, il Coro Lirico Marchigiano ha attraversato oltre un secolo di storia musicale, diventando nel 1980 Società Cooperativa e, dal 2024, Ente del Terzo Settore. Composto prevalentemente da artisti marchigiani e docenti di musica formatisi nei Conservatori della regione, rappresenta oggi una delle più autorevoli formazioni corali italiane. La sede del Coro è all’interno dello stabile che ospita il Teatro delle Muse di Ancona. Ha collaborato stabilmente con il Macerata Opera Festival, il Teatro Pergolesi di Jesi e numerosi teatri italiani, esibendosi inoltre in prestigiose produzioni dirette da grandi registi e direttori d’orchestra, tra cui Hugo De Ana, Pier Luigi Pizzi, Damiano Michieletto, Emma Dante, Donato Renzetti, Daniel Oren, Alberto Zedda e Placido Domingo. Tra gli appuntamenti più significativi della sua attività figurano il Concerto di Capodanno al Quirinale nel 2005 alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e la tournée al Royal Opera House di Muscat, in Oman. Nel corso degli ultimi 30 anni è stato diretto da artisti di chiara fama, anche internazionale, quali Tullio Giacconi, Alessandro Zuppardo, Carlo Morganti, Pasquale Veleno, Davide Crescenzi, Martino Faggiani e Massimo Fiocchi Malaspina. L’attuale direttore del Coro è il Christian Starinieri e dal dicembre del 2025 il presidente è Roberto Bruglia.