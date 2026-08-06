AGENDA CAMERA GIOVEDì 6 AGOSTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - AULA
📌Dalle 9.30
• Seguito discussione collegato agricolo
• Seguito discussione Pdl Cinema
📌Termine votazioni:
• informativa Musumeci su Campi Flegrei
• Commemorazione vittime strage Vergarolla
COMMISSIONI
📌11 o termine voto del mattino Assemblee_ Audizioni del deputato Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri.
📌 Termine voto del mattino Aula_Affari costituzionali e Lavoro_avvio esame ddl “protezione civile”
📌 13.30 o termine voto del mattino Assemblee_Scomparsa Orlandi-Gregori_ Seguito audizione ispettore Giuseppe Catania, agente scelto della Polizia di Stato all’epoca dei fatti oggetto dell’inchiesta
CONFERENZE STAMPA
📌 16 – Antonio Ferrara – Lavoro e diritti negati