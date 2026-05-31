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Medio Oriente

L’Iran abbatte un drone MQ-1: la rivendicazione e la sfida ai vertici USA

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Sardar Yadollah Javani, comandante dei Pasdaran (IRGC). Foto: Sayyed Shahab-o-din Vajedi / CC BY 4.0″.

L’abbattimento di un drone statunitense MQ-1 da parte dei Pasdaran (IRGC) segna un’ulteriore escalation nella tensione che attraversa i cieli del Golfo Persico. Il velivolo, impegnato in quella che Teheran definisce una missione ostile, è stato intercettato e distrutto nelle prime ore di domenica dopo aver violato lo spazio aereo delle acque territoriali iraniane.

L’operazione, confermata dall’agenzia Sepah, ribadisce la linea di fermezza adottata dalle forze armate iraniane: il controllo dello spazio aereo è totale e ogni atto di aggressione riceve una risposta immediata e decisa.

La cornice politica: un confronto di visioni L’abbattimento di questa mattina non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un quadro di superiorità bellica rivendicato dai vertici IRGC. Secondo il vice comandante per gli affari politici dell’IRGC, Yadollah Javani, gli attori regionali e internazionali hanno commesso un errore di calcolo strategico, sottovalutando la capacità di resistenza e la determinazione della Repubblica Islamica.

Nonostante gli obiettivi iniziali della coalizione — ovvero la distruzione delle capacità nucleari e missilistiche di Teheran — i vertici iraniani ritengono che il conflitto abbia paradossalmente rafforzato la posizione del Paese, sancendo un fallimento degli intenti avversari.

“La scelta di Washington” Il focus si sposta ora sulle decisioni della Casa Bianca. Il comando dei Pasdaran, facendo riferimento alla posizione di forza acquisita — che Teheran definisce un diritto legittimo riconquistato dopo mezzo millennio — ha lanciato un monito esplicito al presidente Donald Trump.

La posizione iraniana è netta: Washington è di fronte a una scelta tra “la via cattiva” e “la via peggiore”. Il governo di Teheran non ha intenzione di indietreggiare e ha già chiarito le proprie condizioni per una cessazione definitiva delle ostilità, ribadendo che, in caso di nuovi errori di valutazione da parte avversaria, la risposta iraniana sarà ancora più decisa e inaspettata di quanto osservato finora.

https://en.irna.ir/news/86168918/IRGC-intercepts-destroys-intruding-US-MQ-1-drone

https://en.irna.ir/news/86168954/Enemy-misjudged-Iran-s-strength-during-40-day-war-IRGC-general

(AGENPARL)
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