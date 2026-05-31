GOLF – Open d’Italia ProAbili supported by Regione Marche, il trionfo del golf inclusivo

inclusivo*

*Al Conero Golf Club, nel torneo del circuito EDGA, premiati tutti i

vincitori delle classi di gioco in gara*

*Nella categoria Standing 3 successo di Matteo Faccioni. Tra le giocatrici,

vittorie di Giulia Marabotti e Luisa Ceola nelle Categorie Standing 1 e

Standing 2. Stefano Palmieri prevale nella Categoria Visual 1 *

Al Conero Golf Club di Sirolo (AN) il 26° Open d'Italia ProAbili supported

by Regione Marche ha ribadito la forza inclusiva del golf e ha portato

nuovamente in evidenza l'energia trainante dello sport come motore di vita.

Il circolo marchigiano, sede del torneo internazionale del circuito

European Disabled Golf Association (EDGA) per il terzo anno consecutivo, ha

visto in azione le giocatrici e i giocatori che si sono sfidati su due

round da 18 buche stroke play medal scratch, competendo ciascuno per la

propria Sport Class (Standing 1, 2, 3: Intellectual 2; Visual 1; Sitting 1)

sviluppata da EDGA.

*I premiati – *Nella categoria Visual 1 maschile per atleti non vedenti

successo di Stefano Palmieri, che ha preceduto Alessandro Fava. Nella

Categoria Intellectual 2 maschile vittoria di Massimiliano Achilli. Per la

Sport Class Sitting 1 maschile, primo classificato Haki Doku. Nella

Standing 1 femminile vince Giulia Marabotti, mentre nella Standing 2

femminile successo di Luisa Ceola. Per le Sport Classes Standing maschile

1, 2, 3 vincono rispettivamente Paolo Vernassa, Riccardo Bianciardi e

Matteo Faccioni, con quest'ultimo che ha duellato col campione uscente

round finale. Al giovane marchigiano Luca Battilocchio, debuttante nel

torneo, il premio speciale Natural Village.

*La cerimonia di premiazione –* Applausi ed entusiasmo alla consegna dei

premi delle Sport Classes in gara. Sono intervenuti: *Cristiano Cerchiai*,

Presidente FIG; *Stefano Frigeri*, Vicepresidente Vicario FIG; *Maria

Amelia Lolli Ghetti*, Consigliere Federale; *Francesco Acquaroli*,

Presidente della Regione Marche; *Elena Leonardi*, Senatrice della

Repubblica – Segretario della Commissione Sanità e Pari Opportunità; *Marco

Roccheggiani*, Presidente Conero Golf Club; *Fabio Luna*, Presidente Coni

Marche; *Luca Savoiardi*, Presidente CIP Marche; *Nicolò Sturani* Kia

Italia (Kia Conero Car); *Renato Frontini*, Presidente AMAP; *Giacomo

Circelli* Vicepresidente Ente Parco del Conero; *Alessandra Mori*,

Direttrice Natural Village; *Mauro Vinchesi*, Direttore del torneo.

*Il Conero Golf Club teatro di gara per il terzo anno consecutivo –* Dopo

l'edizione del 2025, il Conero Golf Club ha accolto anche quest'anno le

giocatrici e i giocatori paralimpici. Inaugurato nel 1992, il campo si

sviluppa all'interno del Parco del Conero: quasi settanta ettari in cui

ginestre, corbezzoli, querce, tamerici e ciliegi avvolgono le diciotto

buche del percorso campionato e le cinque del campo executive, con la

bellezza della campagna marchigiana a far da cornice. Il percorso di gara

si presenta con un terreno dolcemente mosso e propone una estrema varietà

di situazioni e di paesaggi: nelle prime nove buche, il gioco è fortemente

caratterizzato dalla presenza di un lago; nelle seconde nove buche, il

campo si trasforma e si colora lentamente fino a giungere alla Club House,

perfettamente armonizzata col contesto circostante.

*I Partner –* L'Open d'Italia ProAbili ha il supporto di Regione Marche

(Supporting Sponsor); Let's Marche! Brand Promozionale della Regione

Marche; Kia, Disability and Inclusion Automotive Partner; BPER Banca

Private Cesare Ponti (Banca ufficiale della Federazione Italiana Golf);

Unipol (Official Sponsor) e il patrocinio del CIP (Comitato Italiano

Paralimpico). Partner istituzionale: EDGA (European Disabled Golf

Association).

Credit foto: Viviana Molinari – 3MIND – FIG

*31 maggio 2026*