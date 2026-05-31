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Politica Interna

Milano: De Bellis, episodi di violenza in crescita, serve impegno serio amministrazione comunale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - L'accoltellamento avvenuto ieri sera a Milano richiede una valutazione attenta del fenomeno delle aggressioni con armi da taglio, che ormai sono all'ordine del giorno.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita da una sconosciuta senza alcun motivo.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito una serie di aggressioni analoghe, caratterizzate dall'uso repentino di coltelli in contesti ordinari e in assenza di segnali premonitori.
L'episodio di ieri sera conferma un trend preoccupante che é in continua crescita: la possibilità che un gesto violento si manifesti in modo del tutto imprevedibile, anche in luoghi e orari non tradizionalmente considerati a rischio.

In situazioni di questo tipo, la prevenzione richiede strumenti adeguati e un impegno serio dell'amministrazione comunale.
È necessario rafforzare il presidio operativo mirato nelle aree a maggiore rischio, potenziare i sistemi di videosorveglianza smart in grado di individuare tempestivamente situazioni anomale, e consolidare interventi di prevenzione sociale rivolti ai contesti più esposti.

É fondamentale inoltre una gestione più efficace della polizia locale, affinché le risorse disponibili possano essere impiegate meglio.
Con oltre 178 milioni di euro incassati dalle sanzioni amministrative, bisogna destinare una quota più significativa a sicurezza, prevenzione e tecnologie di monitoraggio avanzato.

Si tratta di indicare le priorità di intervento e il Sindaco Sala non può esimersi da questa responsabilità".

(AGENPARL)
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