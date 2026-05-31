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Cronaca

VVF Soccorso bagnanti

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comando dei Vigili del Fuoco di Genova

(AGENPARL) - Roma, 31 Giugno 2026 - Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti tempestivamente per un delicato soccorso in mare a favore di alcuni bagnanti rimasti bloccati e in forte difficoltà nello specchio acqueo sottostante la passeggiata Anita Garibaldi, nella frazione di Capolungo.
L'allarme è scattato a causa delle condizioni marine avverse che hanno sorpreso i bagnanti, rendendo impossibile il loro rientro a riva in sicurezza.
Per fronteggiare l'emergenza è stato attivato un ragguardevole dispositivo di soccorso che ha visto la piena sinergia tra terra, mare e aria:
Squadre di terra dei Vigili del Fuoco, la motonave del distaccamento nautico di Calata Gadda, i Sommozzatori del nucleo di Genova e l'elicottero "Drago" del reparto volo.
L'operazione di recupero si è rivelata particolarmente complessa a causa della vicinanza della scogliera e del moto ondoso. A portare a termine il salvataggio è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago VF, i cui specialisti hanno calato i sommozzatori tramite il verricello direttamente nei pressi dei malcapitati.
Una volta messi in sicurezza e agganciati, i bagnanti sono stati sollevati a bordo del velivolo e successivamente trasferiti in una zona sicura per le prime cure del caso.
Grazie alla rapidità e alla precisione dell'intervento, coordinato dalla sala operativa del 115, l'episodio si è concluso senza gravi conseguenze per le persone soccorse.
A quasto link il video

 
 

Comando Provinciale VVF Genova

(AGENPARL)
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