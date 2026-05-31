FIPE, quattro giorni da protagonista a RiminiWellness: sport, formazione e gare nazionali

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Roma, 31 maggio 2026
Si sono conclusi quattro giorni intensi della Federazione Italiana Pesistica a RiminiWellness. Al centro dell'ultima giornata il RiminiPower – 12° Trial FIPE Powerlifting e la Finale Nazionale STHLN, che hanno incoronato i vincitori delle rispettive competizioni al termine di due intense giornate di gara. Nella mattinata spazio anche al Meet&Greet con gli atleti Sergio Massidda, Martina Chiacchio e Giulia Imperio, oltre ai Workshop della FIPE Strength Academy dedicati allo Stacco da Terra, con il docente Stefano Turnone, e al Kettlebell Training, con il docente Luigi Massone.
QUATTRO GIORNI DI RIMINIWELLNESS IN PILLOLE
Per il terzo anno consecutivo, la FIPE è stata protagonista di RiminiWellness portando in Fiera il mondo della forza in tutte le sue declinazioni: Pesistica Olimpica, Powerlifting, Allenamento Funzionale e Personal Training. Un programma ricco e trasversale, sviluppato attraverso Convention, workshop, aree tematiche, attività aperte ai visitatori e momenti dimostrativi, con la qualità e la competenza che contraddistinguono la Federazione. Un'edizione importante, sintetizzata dai numeri:
– 1200 m² di Padiglione in esclusiva, l'A6
– 720 m² di pavimentazione in gomma riciclata fornita da Ecopneus
– Più di 50 ore di formazione con i Workshop della FIPE Strength Academy
– Circa 300 partecipanti ai Workshop
– Oltre 200 partecipanti alla Convention Nazionale FIPE Strength Academy
– Oltre 400 atleti partecipanti al RiminiPower – 12° Trial FIPE Powerlifting e alla Finale Nazionale STHLN
– Oltre 20 ore di gara tra Powerlifting e STHLN
– Circa 1500 persone coinvolte nelle attività dei due corner tematici dedicati al Personal Training e alla Pesistica Olimpica
GRANDE RISCONTRO MEDIATICO