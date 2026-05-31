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Politica Interna

Covid. Buonguerrieri (Fdi): Conflitto d’interessi, Zambito si dimetta da commissione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Giugno 2026 - “Quanto trapela da fonti stampa in queste ore è molto grave, mina profondamente l’attendibilità dei parlamentari del Pd in commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid. Come emerso nel corso dell’audizione dei giorni scorsi del prof. Giovanni Rezza, il governo italiano in piena pandemia rifiutò una donazione di monoclonali da parte dell’azienda statunitense Lilly. Tuttavia, poco dopo decise di acquistare quote della Tls (Toscana life scientes), azienda farmaceutica operante nello stesso settore della Lilly. Ora veniamo a scoprire che la deputata del Pd, Ylenia Zambito ha lavorato, in qualità di docente del dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, ad alcune ricerche scientifiche con Toscana Life Science, la società che avrebbe dovuto produrre monoclonali in Italia ricevendo milioni di finanziamento pubblico. Ma non solo. Zambito ha anche partecipato con Tls ad altre pubblicazioni scientifiche assieme a Kedrion Biopharma SpA, società di proprietà dell’allora capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. Alla luce di quanto rivelato dalle cronache di stampa, chiediamo che la deputata Zambito si dimetta da componente della commissione Covid e faccia chiarezza sul grave conflitto di interessi che la riguarda”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

(AGENPARL)
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