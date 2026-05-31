Nota Farnesina – Tajani al Giro d’Italia per la tappa finale e la cerimonia di premiazione

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà oggi pomeriggio all’arrivo della tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma e alla cerimonia di premiazione.
“Il Giro d’Italia porta nel mondo l’immagine migliore del nostro Paese. Ogni tappa racconta un’Italia fatta di eccellenze sportive, territori straordinari, imprese innovative e comunità capaci di guardare al futuro. È questo il valore della diplomazia sportiva: trasformare una grande competizione in un’occasione di promozione economica, culturale e internazionale del Sistema Italia”, ha dichiarato il Ministro Tajani.
RCS Giro d’Italia è stato nominato “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” dal Ministro Tajani a marzo 2024. Lo scorso maggio, Tajani ha inoltre conferito il medesimo riconoscimento al campione Vincenzo Nibali.
In questo quadro si inserisce la collaborazione, giunta alla quarta edizione, tra ICE-Agenzia e RCS Sport per la valorizzazione del Made in Italy lungo il percorso della corsa rosa, attraverso iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze economiche, culturali e territoriali del Paese.
In occasione della partenza del Giro dalla Bulgaria, la Farnesina ha inoltre organizzato l’evento la “Galleria dell’ExSport”, il museo immersivo itinerante dedicato alle eccellenze sportive e produttive italiane, che ha proposto anche contenuti legati al ciclismo realizzati con il contributo di RCS, della Coppa Italia delle Regioni e de L’Eroica.