La Finale STHLN 2026 infiamma il Padiglione FIPE a Rimini Wellness

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320 finalisti, 18 podi e una grande novità: i Team entrano nella storia della competizione

Per il secondo anno consecutivo, Rimini Wellness si conferma il palcoscenico d'eccezione per la grande finale di Sthenathlon. Ieri e oggi, sotto le luci del più grande evento europeo dedicato al fitness e al benessere, 320 atleti selezionati si sono sfidati a colpi di forza, tecnica e determinazione per conquistare il titolo di migliori d'Italia.

Un percorso lungo e impegnativo quello che ha portato fin qui: ben 31 gare di qualifica, disputate da gennaio a marzo negli Sthenathlon Point distribuiti su tutto il territorio nazionale, hanno selezionato i 320 finalisti che oggi si sono contesi il podio. Tra loro, 90 atleti individual provenienti da tutte le categorie d'età — dagli juniores fino ai master 50+ — ai quali si sono aggiunti oltre 100 team, le coppie maschili, femminili e miste che rappresentano la grande novità di questa edizione 2026.

Proprio i Team sono stati tra i grandi protagonisti di un'edizione che ha saputo rinnovarsi, portando nuova energia e un'ondata di entusiasmo anche sui social. Il contest "Pick the name" — che ha invitato la community a votare il nome più bello, simpatico e accattivante tra le coppie partecipanti — ha animato le settimane di preparazione precedenti alla Finale, contribuendo a costruire un'attesa e una partecipazione di pubblico straordinarie. Le tre coppie vincitrici del contest hanno ricevuto oggi un premio speciale direttamente sul palco di Rimini, davanti a una platea calorosa e partecipe.

Al termine di due giornate di gara intense ed emozionanti, sono stati assegnati 18 podi complessivi: i migliori 6 Team e i migliori 12 atleti individual hanno ricevuto il riconoscimento che premia mesi di sacrifici, allenamento e passione.

A questi si aggiunge il podio della STHLN League che ha premiato le migliori società d'Italia:

1° – Radical Gym (Abruzzo)

2° – Crossfit Pescara (Abruzzo)

3° – PM: San Giorgio Nuota (Emilia) – Strongfit Torino (Piemonte)

Sthenathlon cresce, si evolve e continua a scegliere Rimini Wellness come casa della propria eccellenza. Appuntamento al 2027.

Le dichiarazioni

Luca Crippa – Direttore Sportivo STHLN

Sthenathlon ha una capacità straordinaria di evolversi, di rispondere ai cambiamenti e alle aspettative di una comunità di atleti sempre più ampia e appassionata. È una disciplina viva, dinamica, che sa reinventarsi senza perdere la propria identità. Sono entrato in questo progetto da pochi mesi e fin da subito ho capito di trovarmi in qualcosa di speciale. La Federazione crede in questo percorso con serietà e visione, e poter portare il mio contributo — già da questa prima edizione — è per me motivo di grande soddisfazione. Questa finale a Rimini Wellness è stata semplicemente entusiasmante. Il palcoscenico, l'energia degli atleti, il pubblico: tutto ha contribuito a rendere questi due giorni indimenticabili. Vedere 320 finalisti darsi battaglia con questa intensità e questa gioia è la conferma più bella che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo già lavorando per il futuro.

Sono colpito positivamente dalla partecipazione massiva da parte di tutti gli atleti che hanno conquistato il pass della Finale e che oggi hanno infiammato il padiglione A6 di Rimini Wellness. Aver portato il triplo degli atleti in gara rispetto allo scorso, oltre ad un impegno organizzativo importante, è stato un segnale di quanto il functional fitness FIPE in Italia continui a crescere e a rispondere ai cambiamenti che abbiamo proposto. Partecipare a Rimini Wellness ci ha aperto nuove collaborazioni con partner tecnici che durante la prossima stagione aiuteranno far crescere ulteriormente il movimento.

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