Comune di Este (Pd): Procedono con entusiasmo gli scavi archeologici nell’Area dell’Olmo 

Sono iniziati da circa una settimana gli scavi archeologici nell’Area Olmo, a cura dell’Università di Verona, e i primi risultati stanno già riportando alla luce resti imponenti e inaspettati dell’antica Ateste romana.

Le indagini hanno infatti permesso di individuare un tratto della strada romana e del decumano in ottimo stato di conservazione, confermando l’altissimo valore storico dell’area. Gli archeologi stanno inoltre proseguendo le ricerche per individuare i resti delle mura che dividevano il decumano dall’area del Foro, cuore civile, politico e religioso della città romana.

Lo scavo rappresenta la prima parte di una vasta opera di valorizzazione storica e culturale che interesserà l’intera area tra via Olmo e via Salute, destinata nei prossimi mesi a un’importante riqualificazione urbana per la realizzazione del nuovo parco pubblico. Un progetto che unisce archeologia, rigenerazione urbana e fruibilità pubblica, con l’obiettivo di riscrivere una nuova pagina della storia della città e restituire alla comunità uno spazio di grande valore identitario.

«Con questi scavi è iniziata concretamente la riqualificazione del Parco dell’Olmo, che non sarà soltanto uno spazio verde, ma un vero e proprio centro culturale e sociale – afferma il Sindaco Matteo Pajola. – Un luogo dove la storia millenaria di Este dialogherà con la comunità di oggi e di domani, promuovendo cultura, inclusione e senso di appartenenza.»

«Questo progetto di valorizzazione dell’Area Olmo, – afferma l’Assessore alla Transizione Ecologica Beatrice Andreose -permetterà di restituire alla Città un’area importante del centro urbano finora ingiustamente chiusa, ma anche di riscrivere un’importante pagina della storia della nostra città. Gli incontri previsti con la scuola e con la comunità sono una preziosa opportunità di conoscenza del passato della nostra Città, quando, per secoli, il centro civile era spostato tra l’area dell’Olmo e la zona del quartiere Salute».

I cittadini, gli studenti e i visitatori potranno osservare da vicino i lavori e i ritrovamenti nel corso delle aperture pubbliche previste venerdì 22 maggio e venerdì 29 maggio, con visite guidate gratuite curate dagli archeologi dell’Università di Verona.

Orari visite: 1° turno 16.30-17.15 | 2° turno 17.30-18.15

Luogo: via Salute / via Olmo (all’interno del parcheggio Isidoro Alessi)

Informazioni: Comune di Este – 0429 617556/584 – c.zorzan@comune.este.pd.it– s.pastorello@comune.este.pd.it