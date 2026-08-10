CAMPI FLEGREI: CASO (M5S), DECRETO IN GU CONFERMA CRITICITÀ, SERVE LEGGE SPECIALE

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "Il decreto sui Campi Flegrei è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, purtroppo, conferma le criticità che avevamo evidenziato. Viene estesa, come chiedevamo da tempo, la platea dei beneficiari del CAS e dei contributi per la riparazione per gli eventi successivi al marzo 2025, ma senza aumentare adeguatamente le risorse, con il rischio che molte famiglie restino escluse. Anche i fondi per il CAS dei nuovi sfollati appaiono insufficienti rispetto a oltre 700 nuclei già costretti a lasciare casa. Quanto ai 100 milioni per gli immobili danneggiati dal sisma del 31 luglio, solo al termine delle verifiche sapremo se basteranno. Relativamente al terremoto del 31 luglio, resta confermata anche l'assurda data-tagliola per l'accesso al CAS e ai contributi per la riparazione: chi non ha chiesto la verifica entro l'8 agosto rischia di restare escluso, anche se la propria abitazione dovesse successivamente risultare inagibile proprio a causa del sisma. La Regione sta cercando di mettere una toppa, ma noi chiederemo in Parlamento di cancellare questa limitazione. Insufficiente anche il contributo del 70 per cento per la riduzione della vulnerabilità sismica: molte famiglie non possono sostenere il restante 30 per cento. Serve il Sismabonus al 110 per cento, con cessione del credito e sconto in fattura. Restano fuori misure fondamentali: sospensione di tasse, tributi, contributi e mutui per gli sgomberati e sostegni concreti a imprese e lavoratori. Il rischio è una vera desertificazione economica, oltre che abitativa. In sede di conversione presenteremo come sempre le nostre proposte, ma i Campi Flegrei non possono continuare a essere governati rincorrendo ogni nuova scossa con un nuovo decreto. Serve una legge speciale, con regole stabili e risorse certe e adeguate, capace di rendere il territorio più resiliente e di consentire ai cittadini di convivere con il fenomeno bradisismico nella massima sicurezza possibile".
CAMPI FLEGREI: CASO (M5S), DECRETO IN GU CONFERMA CRITICITÀ, SERVE LEGGE SPECIALE
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