Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CAMPI FLEGREI: CASO (M5S), DECRETO IN GU CONFERMA CRITICITÀ, SERVE LEGGE SPECIALE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - Roma, 10 ago. – "Il decreto sui Campi Flegrei è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, purtroppo, conferma le criticità che avevamo evidenziato. Viene estesa, come chiedevamo da tempo, la platea dei beneficiari del CAS e dei contributi per la riparazione per gli eventi successivi al marzo 2025, ma senza aumentare adeguatamente le risorse, con il rischio che molte famiglie restino escluse. Anche i fondi per il CAS dei nuovi sfollati appaiono insufficienti rispetto a oltre 700 nuclei già costretti a lasciare casa. Quanto ai 100 milioni per gli immobili danneggiati dal sisma del 31 luglio, solo al termine delle verifiche sapremo se basteranno. Relativamente al terremoto del 31 luglio, resta confermata anche l'assurda data-tagliola per l'accesso al CAS e ai contributi per la riparazione: chi non ha chiesto la verifica entro l'8 agosto rischia di restare escluso, anche se la propria abitazione dovesse successivamente risultare inagibile proprio a causa del sisma. La Regione sta cercando di mettere una toppa, ma noi chiederemo in Parlamento di cancellare questa limitazione. Insufficiente anche il contributo del 70 per cento per la riduzione della vulnerabilità sismica: molte famiglie non possono sostenere il restante 30 per cento. Serve il Sismabonus al 110 per cento, con cessione del credito e sconto in fattura. Restano fuori misure fondamentali: sospensione di tasse, tributi, contributi e mutui per gli sgomberati e sostegni concreti a imprese e lavoratori. Il rischio è una vera desertificazione economica, oltre che abitativa. In sede di conversione presenteremo come sempre le nostre proposte, ma i Campi Flegrei non possono continuare a essere governati rincorrendo ogni nuova scossa con un nuovo decreto. Serve una legge speciale, con regole stabili e risorse certe e adeguate, capace di rendere il territorio più resiliente e di consentire ai cittadini di convivere con il fenomeno bradisismico nella massima sicurezza possibile".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl