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Politica Interna

Immigrati. Calovini (Fdi): Politica accoglienza finalmente archiviata

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "La dichiarazione congiunta di questa mattina di Giorgia Meloni e della presidente della Danimarca Frederiksen dimostra in maniera finalmente chiara che le politiche di accoglienza sono finalmente state archiviate dall'Europa, nonostante qualche resistenza come quella della sinistra italiana e del sempre più isolato governo spagnolo. Finalmente, in nome della sicurezza dei nostri Stati e dell'Europa nel suo complesso, tutti sembrano convincersi di ciò che va dicendo Giorgia Meloni sin dal primo giorno del suo mandato, e cioè che non è possibile ospitare tutti, senza limiti. Sono ormai condivisi anche i limiti di questa ondata migratoria. Chi entra in Europa deve condividere i nostri valori e rispettare le nostre leggi. Infine ritengo di grande importanza l'adesione programmatica di una leader socialdemocratica all'utilizzo di centri per gli immigrati in paesi terzi come ha fatto l'Italia con l'Albania". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri della Camera, Giangiacomo Calovini.

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