Infermieri di famiglia: 793 alla prova di accesso

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 10, 2026
Primo bilancio della maxi procedura unica regionale che porterà all'assunzione di 263 IFoC. L'assessore Latronico: "Una figura professionale che svolgerà un ruolo centrale per l'assistenza sociosanitaria sul territorio, in particolare nelle aree interne".
Sono 793 gli infermieri che hanno partecipato alla prova di accesso al corso-concorso unico regionale per la formazione di 500 Infermieri di Famiglia e Comunità. Una selezione iniziale necessaria per consentire l'accesso, previa formazione adeguata e specifica, alle successive prove d'esame finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di 263 IFoC sul territorio lucano. "L'elevata partecipazione a questa prova testimonia la volontà dei professionisti sanitari di investire nel sistema pubblico lucano e di far parte del rilancio della sanità territoriale". Lo dichiara l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, tracciando un primo bilancio della maxi procedura unica regionale gestita dall'Azienda Sanitaria di Matera, quale azienda capofila, insieme all'Azienda Sanitaria di Potenza.
"L'obiettivo di questa procedura regionale – afferma l'assessore – è quello di attuare concretamente il DM 77 e potenziare i servizi sanitari di prossimità previsti dal Pnrr. Parliamo di strutture fondamentali come le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, dove l'Infermiere di Famiglia svolgerà un ruolo centrale per l'assistenza sociosanitaria sul territorio, in particolare nelle aree interne. Questa figura professionale rappresenterà il punto di raccordo tra i pazienti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, i servizi sociali e il sistema della protezione civile. Non a caso l'intera operazione è beneficiaria di una misura del Fondo Sociale Europeo Plus denominata 'Preparazione Civile'. Il dipartimento regionale Salute, in stretta collaborazione con la direzione di Asm in qualità di azienda capofila e di Asp, è già al lavoro per coordinare i prossimi passaggi con l'avvio ufficiale delle lezioni per i 500 infermieri ammessi".
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