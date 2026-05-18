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Medio Oriente

Iran, nasce l’Autorità per lo Stretto di Hormuz: Teheran blinda il Golfo

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2026 - Con un annuncio ufficiale diffuso tramite i propri canali social, l’Iran ha istituito la Persian Gulf Strait Affairs Authority (PGSA). Si tratta di un nuovo organismo governativo incaricato di supervisionare e gestire tutte le operazioni relative allo Stretto di Hormuz, la via d’acqua più strategica al mondo per il transito energetico.

L’apertura dell’account ufficiale della PGSA segna un cambio di passo nella gestione della sicurezza marittima. Secondo quanto dichiarato da Teheran, l’autorità fornirà aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni nello Stretto, in risposta alla crescente instabilità regionale e alle tensioni con l’asse USA-Israele che hanno recentemente minacciato la libertà di navigazione.

La creazione di questo ente centralizzato suggerisce la volontà dell’Iran di esercitare un controllo ancora più stringente e formale sul transito delle petroliere, proprio mentre sul tavolo internazionale si discute della revoca delle sanzioni petrolifere.

https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/05/18/3594234/iran-launches-hormuz-strait-affairs-authority

(AGENPARL)
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