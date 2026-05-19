Nucleare, Costa: “Da FI visione moderna e pragmatica, ora testo in aula”

“Il disegno di legge sul nucleare va nella direzione giusta: costruire una politica energetica più sicura, moderna e competitiva. È un percorso che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, sta portando avanti con serietà e concretezza su un tema decisivo per il futuro del Paese. L’approvazione oggi del testo nelle Commissioni Ambiente e Attività produttive segna un passaggio importante”.

Così in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Forza Italia sostiene da sempre un nucleare sicuro e sostenibile che, insieme alle rinnovabili, possa aiutare l’Italia a rafforzare la propria indipendenza energetica e a ridurre i costi per famiglie e imprese. È una linea che abbiamo promosso per primi con l’approvazione alla Camera di una risoluzione su iniziativa di Forza Italia, a firma del collega Luca Squeri, responsabile del Dipartimento Energia. Guardare al futuro con visione, modernità e pragmatismo è il nostro modo di fare politica”, conclude.