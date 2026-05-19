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Marche

LIVE MUSIC FACTORY- Il 22 MAGGIO AL CENTRO GIOVANILE DI PONTEROSSO IL LABORATORIO LIVE DEI CANTIERI MUSICALI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Venerdì 22 maggio a partire dalle ore 18:30 presso il CAG- Centro di aggregazione giovanile di Ponterosso (Via Flavia 2) – si terrà il Live Music factory, un laboratorio ideato dai Cantieri Musicali Ancona – ETS, dedicato a chi vuole provare l’esperienza di suonare in una band, misurandosi con la sala prove e con il palco.

Il progetto- che dà la possibilità ai partecipanti di approfondire le conoscenze musicali e non ultimo di socializzare con altri musicisti- è realizzato dal Centro di aggregazione giovanile comunale, gestito dalla Cooperativa sociale Cooss Marche, con l’ assessorato alle Politiche giovanili e in collaborazione con Cantieri Musicali Ancona – ETS.
L’evento di Ponterosso nasce da una collaborazione avviata lo scorso anno tra il CAG e i CMA-ETS e coincide con il saggio pop/rock di fine anno scolastico dei CMA ed è aperto a tutti i giovani musicisti della città. Questo evento dà seguito ad un incontro tenutosi al Centro giovanile di Torrette il 18 maggio, a cura di Davide Moretti.

Quello del 22 maggio– sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Battino– è uno dei tanti progetti a fini educativi che l’Amministrazione comunale sta inserendo nelle attività dei centri giovanili.”

(AGENPARL)
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