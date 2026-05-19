Pesaro: Consiglio provinciale, approvate le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Concluso in via Gramsci l’ultimo consiglio provinciale dell’era Giuseppe Paolini: il sindaco di Isola del Piano, presidente della Provincia dal 2018 e poi riconfermato nel 2022, decadrà dal suo mandato amministrativo lunedì 25 maggio. Dal giorno dopo a fare le funzioni sarà la vice Laura Giombini, fino alle elezioni del nuovo presidente previste il 12 luglio. Gli attuali consiglieri provinciali resteranno in carica fino al 29 settembre. Paolini ha concluso ringraziando tutti i consiglieri provinciali e i dipendenti dell’ente, menzionando il suo predecessore Daniele Tagliolini. Per lui applausi bipartisan dall’aula. Approvate a maggioranza (a favore il gruppo ‘Casa dei Comuni’, astenuta ‘La Nuova Provincia; ndr) le variazioni al bilancio di previsione e al Dup (Documento unico di approvazione) 2026-2028. Pesa il totale dei tagli: circa tre milioni all’anno che la Provincia continua a versare allo Stato. Ma come riferito dalla dirigente al Bilancio Patrizia Omiccioli, grazie a economie in quota capitale dei mutui, alienazioni immobiliari e storni tra spese, l’ente è riuscito a dare copertura a una serie di richieste di finanziamento di una certa importanza alle voci edilizia scolastica e viabilità.
SCUOLE – Interventi di straordinaria manutenzione per 840 mila euro sulle scuole provinciali, tra cui cui 227mila e 470 euro per lavori di completamento delle cabine elettriche all’istituto Cecchi di Pesaro; 50mila euro per l’adeguamento degli spazi didattici del Nolfi di Fano; 50mila euro per la coibentazione acustica delle pompe di calore a Palazzo Tagliolini di Pesaro; 60mila euro per la messa a norma della palestra Olivetti di Fano; 100mila euro per il rifacimento della copertura del palazzetto adibito a palestra del Santa Marta di Pesaro, 250mila euro per il risanamento conservativo dei solai del liceo Mamiani di Pesaro, 70mila euro per il restauro e consolidamento del muro dei giardini del Cecchi di Pesaro. Nuovi stanziamenti per un milione e 400mila euro arrivano dal Miur per progetti Pnrr che riguardano l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi per Itis Mattei (Urbino), Donati (Fossombrone), liceo Raffaello sede Pie Venerini (Urbino), liceo Mamiani di Pesaro (sede via XI Febbraio). Sempre sui progetti già finanziati, entrano ulteriori contributi per un milione e 750mila euro in conto termico dal Gse (Gestore servizi energetici) per il Nolfi di Fano e 400mila euro sul risanamento e sicurezza degli edifici scolastici del Campus.
STRADE – Per la messa in sicurezza di ponti e viadotti previsti 470mila euro, in particolare su sp 47 (Gradara), sp 38 (Tavullia), sp 88 (Peglio), sp 23 (Tavoletana) sp 7 (Pianmeletese), oltre a 73mila euro per la manutenzione straordinaria della sp 90 Gratticioli dopo il danneggiamento della sede stradale causa maltempo. Dalla Regione 525mila euro di stanziamento destinati alla strada provinciale 66 Cà la Lagia per la stabilizzazione del versante e per le opere di contenimento, oltre a quasi 302mila euro per interventi collegati all’alluvione del 2022.
(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Concluso in via Gramsci l’ultimo consiglio provinciale dell’era Giuseppe Paolini: il sindaco di Isola del Piano, presidente della Provincia dal 2018 e poi riconfermato nel 2022, decadrà dal suo mandato amministrativo lunedì 25 maggio. Dal giorno dopo a fare le funzioni sarà la vice Laura Giombini, fino alle elezioni del nuovo presidente previste il 12 luglio. Gli attuali consiglieri provinciali resteranno in carica fino al 29 settembre. Paolini ha concluso ringraziando tutti i consiglieri provinciali e i dipendenti dell’ente, menzionando il suo predecessore Daniele Tagliolini. Per lui applausi bipartisan dall’aula. Approvate a maggioranza (a favore il gruppo ‘Casa dei Comuni’, astenuta ‘La Nuova Provincia; ndr) le variazioni al bilancio di previsione e al Dup (Documento unico di approvazione) 2026-2028. Pesa il totale dei tagli: circa tre milioni all’anno che la Provincia continua a versare allo Stato. Ma come riferito dalla dirigente al Bilancio Patrizia Omiccioli, grazie a economie in quota capitale dei mutui, alienazioni immobiliari e storni tra spese, l’ente è riuscito a dare copertura a una serie di richieste di finanziamento di una certa importanza alle voci edilizia scolastica e viabilità.