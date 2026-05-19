PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Ammodernamento del sistema impiantistico dell’area portuale e manutenzione delle torri faro, per migliorarne affidabilità e durata e diminuire il consumo energetico

San Benedetto del Tronto, 19 maggio 2026 – Nel porto di San Benedetto del Tronto sono stati avviati oggi i lavori dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. L’intervento è realizzato con i fondi del Pnrr Next Generation Eu del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e interessa l’intera area di via Enrico Dandolo al molo Nord e la zona della banchina Riva sud Madonna S. Giovanni e della banchina Riva nord Malfizia.

I lavori ricadono all’interno di un’area portuale destinata in prevalenza al traffico marittimo connesso alle attività di pesca e di diporto oltre alle ordinarie attività portuali. L’intervento prevede un investimento complessivo di 545.778 euro di cui 297.394 euro per i lavori in appalto che sono stati affidati all’impresa Progress Noleggio e Impianti di Polla (Sa). Il progetto di manutenzione straordinaria, redatto da Hub Engineering srls di Ascoli Piceno, nasce dalla necessità di ammodernare il sistema impiantistico dell’area portuale, con l’obiettivo di migliorare l’efficientamento dell’impianto e le prestazioni illuminotecniche, di diminuire il consumo di energia e, allo stesso tempo, accrescerne l’affidabilità, la durata e l’efficienza

L’intervento è infatti finalizzato alla riqualificazione e all’ammodernamento dell’impianto di illuminazione esistente attraverso la sostituzione degli apparati luminosi, ora installati, con corpi illuminanti di tipologia Led-Light emitting diode ad alta efficienza, dotati di sistemi di gestione e di regolazione da remoto. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuove linee di alimentazione elettrica interrate, comprensive delle opere civili e impiantistiche necessarie, e l’esecuzione della manutenzione, risanamento e adeguamento strutturale delle nove torri faro dell’area così da migliorarne durata e sicurezza.

“Con questo intervento miglioriamo l’efficienza e la sicurezza dell’impianto di illuminazione portuale e di conseguenza

anche l’operatività del porto di San Benedetto del Tronto e, in particolare, del settore della pesca, protagonista del lavoro marittimo – dice il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Un investimento che contribuisce ad incrementare la sostenibilità ambientale nello scalo”.