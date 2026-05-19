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Politica Interna

Salute: Ronzulli (FI), tabagismo tra principali cause di morti evitabili, basta fake news   

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Oggi lo ripeto con ancora maggiore convinzione: il tabagismo rappresenta una delle principali cause di morte e sofferenze evitabili nel nostro Paese. Non è solo una questione di salute individuale, ma un problema che interpella la responsabilità collettiva di tutti noi: istituzioni, famiglie, scuola, mondo della ricerca e della comunicazione. Viviamo in un’epoca paradossale: da un lato la scienza ci offre strumenti sempre più efficaci per conoscere, prevenire e curare le conseguenze del fumo; dall’altro assistiamo a una confusione crescente generata da messaggi non verificati che circolano liberamente sui social. Proprio per questo voglio dedicare un pensiero alla ricerca scientifica, che deve rimanere il nostro faro. La scienza non è un’opinione tra tante: è il metodo più rigoroso che l’umanità abbia mai sviluppato per distinguere ciò che è vero da ciò che è comodo o conveniente. Oggi più che mai abbiamo bisogno di affidarci ai dati, agli studi clinici, alle evidenze prodotte con metodo, per contrastare le fake news che minimizzano i rischi delle nuove forme di fumo o che presentano il tabacco come un gesto innocuo di libertà”.

Lo ha detto la vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo all’iniziativa ‘Strumenti e misure politiche contro il tabagismo’ da lei promossa al Senato in collaborazione con la Fondazione Veronesi.

(AGENPARL)
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