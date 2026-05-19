PAOLONI (SAP): CITTADINANZA ONORARIA SAN GIUSEPPE JATO A RENATO CORTESE È RICONOSCIMENTO IMPORTANTE

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Il SAP esprime grande apprezzamento per la decisione del comune di San Giuseppe Jato di conferire la cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese. “Un servitore dello Stato – ha detto il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni – che ha sempre dimostrato un profondo senso istituzionale e grande professionalità, tanto che nel suo lungo percorso di servizio nella Polizia di Stato ha assicurato alla giustizia alcuni tra i più pericolosi criminali del Paese. La decisione del Sindaco di San Giuseppe Jato è particolarmente importante poiché è una evidente attestazione di stima e gratitudine che la società civile conferisce al Prefetto Cortese rendendogli merito per quanto fatto”.
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