(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - “Dopo decine di interrogazioni senza riscontri – le ultime proprio in questi giorni per denunciare l’assalto alla Bcc di Carmiano e la preoccupante crescita del fenomeno delle babygang anche in Puglia – il ministro Piantedosi si fa finalmente vivo. Non di certo per rispondere nel merito alle preoccupazioni espresse negli atti che ho depositato, ma quantomeno per toccare con mano le difficoltà del nostro territorio e delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che tentano di salvaguardarlo e difenderlo dalla recrudescenza delle organizzazioni criminali” .
Sicurezza: Stefanazzi (Pd), Piantedosi in Puglia? Spero non solo passerella
By RedazioneNessun commento1 Min Read