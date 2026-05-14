[Comune Palermo] Bonus affitti, la Terza commissione consiliare richiede un incontro con i vertici di Sispi e dell’assessorato Attività sociali

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - «La Terza Commissione Consiliare ha richiesto un incontro urgente con i
vertici della Sispi e dell'Assessorato alle Attività Sociali per discutere
delle criticità emerse nella gestione della piattaforma realizzata per la
presentazione delle domande relative al bonus affitti.
Negli ultimi giorni, infatti, sono state segnalate numerose problematiche
operative e difficoltà da parte dell'utenza, che stanno generando
confusione tra i cittadini nella fase di compilazione e invio delle
istanze. In particolare, molte domande risulterebbero incomplete o carenti
di informazioni, spesso a causa della scarsa conoscenza delle procedure o
delle funzionalità della piattaforma stessa.
Per tale ragione, la Commissione ritiene necessario un confronto immediato
con Sispi, soggetto che ha realizzato il sistema informatico, e con
l'Assessorato alle Attività Sociali, che ne cura la gestione
amministrativa, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei
cittadini.
Tra le proposte avanzate dalla Commissione vi è la possibilità di integrare
le istanze già presentate, attraverso la predisposizione di un'apposita
funzione della piattaforma che consenta agli utenti di correggere o
completare la documentazione inviata. L'obiettivo è quello di rendere il
sistema più chiaro, accessibile e rispondente alle esigenze dell'utenza.
L'incontro è stato richiesto per il prossimo 19 maggio presso i locali
della Terza Commissione Consiliare».
Concetta Amella e Antonino Abate.