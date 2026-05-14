(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - a:hover {
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Giustizia: Lega, risolvere abilitazione forense. Necessario intervenire
Roma, 14 mag. – "La Lega chiede con urgenza un confronto, anche con le associazioni di categoria, per affrontare e risolvere il tema dell'esame di abilitazione forense. È necessario intervenire rapidamente e con chiarezza per individuare insieme una soluzione efficace".
Così i capigruppo della Lega in Commissione Giustizia alla Camera e al Senato Ingrid Bisa ed Erika Stefani.