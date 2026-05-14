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NUCLEARE, GUSMEROLI-PATASSINI (LEGA): INDISPENSABILE PER IL FUTURO DELL’ITALIA, PRIORITÀ ALLE TECNOLOGIE PIÙ VICINE ALLA REALIZZAZIONE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

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NUCLEARE, GUSMEROLI-PATASSINI (LEGA): INDISPENSABILE PER IL FUTURO DELL'ITALIA, PRIORITÀ ALLE TECNOLOGIE PIÙ VICINE ALLA REALIZZAZIONE
Roma, 14 mag – "Il nucleare è una componente indispensabile per lo sviluppo futuro dell'Italia. Senza energia sicura, competitiva e a basse emissioni non c'è crescita industriale, non c'è autonomia strategica, non c'è transizione ecologica realmente sostenibile. Per questo, come Lega, sosteniamo con convinzione il percorso del Disegno di legge di delega in materia di energia nucleare, che restituisce al nostro Paese un quadro normativo all'altezza delle sfide. Ben vengano tutte le tecnologie nucleari, ognuna può portare un contributo alla ricerca e alla filiera industriale italiana. Ma dobbiamo essere pragmatici e dare priorità alle soluzioni più vicine alla realizzazione concreta. Gli SMR, i piccoli reattori modulari, sono già in fase avanzata di sviluppo e prossimi alla commercializzazione: rappresentano la risposta reale e immediata alle esigenze delle nostre imprese, dei territori e delle famiglie. La fusione resta una prospettiva di lungo periodo, su cui l'Italia può valorizzare le proprie eccellenze nella ricerca in contesti internazionali. La nostra visione è chiara: neutralità tecnologica, sicurezza degli approvvigionamenti e tempi certi di realizzazione. Solo così il nucleare potrà davvero contribuire a un mix energetico equilibrato, garantendo indipendenza, competitività e bollette più sostenibili per famiglie e imprese".

Lo dichiarano in una nota congiunta Alberto Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive della Camera, e Tullio Patassini, Responsabile nazionale del Dipartimento Energia della Lega.

(AGENPARL)
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