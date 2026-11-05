Comunicato stampa “Eccesalute2026” 4-11-26 im

Dall'esperienza di chi ha trasformato in realtà le proprie idee e competenze alle proposte di chi ancora sta studiando, ma sogna già in grande. Sarà una giornata di confronto vivace ed emozionante, che coinvolgerà ben 500 studenti delle scuole superiori, quella in programma domani, giovedì 5 novembre, dalle 9.30 alle 13, nel Centro Congressi del Polo Universitario Ecotekne.



L'evento, dal titolo EcceSalute, vedrà protagonisti i giovani attraverso la voce di Gaia de Marzo, ricercatrice post – doc presso la Denmark Technical University (DTU) e co-fondatrice della start-up innovativa ChromaPatch, e la sfida del Certamen studentesco.



L'iniziativa è promossa e realizzata dal Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dall'Università del Salento, in stretta collaborazione con Provincia di Lecce, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecce, Ufficio scolastico Territoriale di Lecce, progetto Gemini-Genesi, Salento Biomedical District e Fondazione Dhitech.



Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, che interverrà domani, evidenzia: "La provincia di Lecce ha sviluppato competenze importanti nella ricerca biomedica e nelle nanotecnologie. La sfida politica è trasformare questo patrimonio di conoscenze in sviluppo economico, innovazione sanitaria e occupazione qualificata. È altrettanto importante coinvolgere le nuove generazioni, come avviene con gli studenti protagonisti di questa iniziativa. Dobbiamo creare le condizioni perché i nostri ragazzi e ragazze possano avvicinarsi alla ricerca, sviluppare le proprie competenze e trovare qui opportunità professionali, senza essere costretti a cercarle altrove. È su questo collegamento tra scuola, università, ricerca e imprese che dobbiamo investire".

Il ricco programma della giornata prevede, in apertura, i saluti dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte: Massimo De Vittorio, senior resercher e principal investigator presso l'Istituto Italiano di Tecnologia e ideatore dell'iniziativa; Maria Antonietta Aiello, rettrice Università del Salento; Ferruccio Pisanello, direttore del Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell'Istituto Italiano Tecnologia e coordinatore nazionale del progetto Gemini-Genesi; Stefano Rossi, direttore generale Asl Brindisi; Gianluca Capochiani, direttore generale Asl Lecce; Antonio Giovanni De Maria, presidente Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Lecce; Mario Trifiletti, dirigente Ufficio scolastico territoriale; Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce.



Seguirà la Lectio Magistralis dal titolo "Ricerca e Innovazione: storia di un percorso appassionato e imperfetto" di Gaia de Marzo, che offrirà la prospettiva di chi ha maturato un'esperienza diretta nel passaggio dall'idea scientifica allo sviluppo di una realtà imprenditoriale innovativa.



Spazio, quindi, alla sfida del Certamen studentesco: quindici istituti scolastici superiori della provincia di Lecce si metteranno in gioco, presentando un proprio progetto innovativo in tema di "Innovazione biomedica e tecnologie mediche per la salute".



Queste le scuole partecipanti: Liceo Rita Levi Montalcini di Casarano; Liceo Don Tonino Bello di Copertino; Liceo Antonio Vallone di Galatina; da Lecce: Liceo Scientifico Banzi, Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi, Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri, Liceo Scientifico Scienze Applicate Enrico Fermi, Istituto superiore Antonietta De Pace, Istituto Tecnico e Tecnologico Grazia Deledda, Liceo Virgilio – Redi Lecce e Squinzano; da Maglie: Liceo Leonardo da Vinci, Liceo Francesca Capece, Istituto superiore Enrico Mattei; Liceo Salvatore Trinchese di Martano; Istituto superiore Don Tonino Bello di Tricase.



Una Commissione valuterà tutti i progetti e decreterà i tre progetti più meritevoli, che saranno premiati con targhe (primi classificati) e con medaglie (secondi e terzi classificati). A tutti i gruppi sarà consegnato un attestato di partecipazione.



La Commissione sarà composta da Massimo De Vittorio, senior resercher e principal investigator presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, con esperienza ultratrentennale nella ricerca scientifica e nello sviluppo di tecnologie innovative per la salute; Gaia de Marzo, ricercatrice del Denmark Technical University e co-fondatrice della start-up ChromaPatch; Francesco Broccolo, docente ordinario dell'Università del Salento in Microbiologia Clinica e in Medicina di Laboratorio; Raffaella Leo, docente di Scuola secondaria di primo e secondo grado, che contribuirà a valorizzare la dimensione formativa e progettuale delle proposte presentate dagli studenti; Tiziana Valerio, direttore generale del Distretto tecnologico Dhitech, che porterà l'esperienza maturata nel sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico.