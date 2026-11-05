Giuseppe Parente eletto Presidente dell’UPI Campania

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Il Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente è stato eletto, lo scorso 13 ottobre, Presidente dell'UPI Campania (Unione delle Province della Campania) e coordinerà il lavoro unitario delle 4 Province in un momento delicato per lo sviluppo economico locale.
La nomina è avvenuta all'unanimità nell'incontro del Consiglio Direttivo UPI Campania tenutosi a Salerno, presso la sede della Provincia, con la presenza dei rispettivi Presidenti delle Province campane e i sei componenti del Consiglio Direttivo.
"Voglio innanzitutto ringraziare per la fiducia accordatami – dichiara il Presidente Parente – i miei colleghi delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e tutto il Direttivo. Accolgo questo nuovo impegno con grande senso di responsabilità visto il momento storico particolarmente delicato per le nostre comunità. Coordinare le 4 Province campane è un grande onore oltre che un grande onere, in un momento fondamentale. Muoverci in squadra ci consentirà di ottenere grandi risultati.
L'obiettivo è quello di trovare nuove risorse per assicurare i servizi, per garantire la sicurezza nelle scuole e sulle strade, per tutelare l'ambiente e promuovere il patrimonio culturale e i trasporti. Lavoreremo per garantire ai cittadini servizi essenziali efficienti e senza spreco di risorse, in sinergia con la Regione Campania e l'ANCI Regionale".