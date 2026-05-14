Maltempo: Marino (Pd), in Sicilia ritardi nei ristori, a rischio attività turistiche

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Serve un immediato cambio di passo sui risarcimenti dei danni causati in Sicilia dal ciclone Harry: a pochi giorni dall'avvio della stagione estiva, centinaia di strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoranti e attività turistiche sono ancora alle prese con danni enormi e con procedure troppo lente e farraginose. Le imprese non possono continuare ad aspettare mentre il rischio di perdere l'intera stagione diventa ogni giorno più concreto": è quanto dichiara la deputata dem Maria Stefania Marino.
"In questi mesi abbiamo assistito a continui correttivi, proroghe e modifiche ai bandi regionali, segno evidente di una gestione confusa che ha creato incertezza tra gli operatori economici. Ancora oggi molte aziende denunciano ritardi, criteri poco chiari e difficoltà nell'accesso ai contributi. Servono meno annunci e più risposte immediate: la Sicilia non può permettersi di lasciare sole imprese già duramente colpite dal maltempo e da mesi di crisi economica".
Roma, 14 maggio 2026