[Comune Palermo] VII Circoscrizione, progetto “L’Ora Legale

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Palermo, si conclude il progetto "L'Ora Legale" in VII Circoscrizione:

"Iniziative come queste avvicinano bambini e ragazzi a una migliore cultura

civica"

Questa mattina, con la partecipazione a una seduta di Consiglio della VII

Circoscrizione da parte degli alunni della scuola "Leonardo Sciascia" dello

Zen, si è concluso il progetto "L'Ora Legale". Un'iniziativa che ha visto

coinvolta anche la scuola "Falcone". con una serie di incontri dove sono

stati trattati diversi argomenti: legalità, rispetto delle regole,

Parlamento, sindaco di Palermo. C'è stato molto coinvolgimento da parte dei

ragazzi e degli insegnanti che hanno rivolto tante domande ai consiglieri.

"Proprio nella seduta di Consiglio di questa mattina – dice Ferdinando

Cusimano, esponente di Forza Italia in VII Circoscrizione e promotore del

progetto "L'Ora Legale" – abbiamo approvato una mozione su una serie di

attività di cui l'Amministrazione Comunale può prendersi carico. Ho

ricordato nuovamente la figura di Pio La Torre che è stato uno degli uomini

simbolo della lotta alla mafia e ho detto ai ragazzi di prendere le

distanze da chi dice che il fenomeno mafioso non esiste. Sono felice di

avere intrapreso questo percorso e della partecipazione entusiasta delle

due scuole e spero venga promosso anche nelle altre circoscrizioni così

come detto recentemente dal presidente del Consiglio Comunale Giulio

Tantillo".

"Iniziativa lodevole quella del consigliere Ferdinando Cusimano con il

progetto "L'Ora Legale" – afferma l'assessore regionale alle Attività

Produttive Edy Tamajo -. Avvicina le istituzioni e i bambini verso una

nuova e migliore cultura civica. Se ci vuole una scossa a livello culturale

bisogna partire dalle scuole".

"Contenti di aver potuto partecipare al progetto "L'Ora Legale" – dice

Riccardo Talamo, docente di Italiano della scuola Sciascia -, con

iniziative del genere gli alunni possano essere considerati cittadini con

senso civico appropriato e possano intraprendere da subito un percorso

dignitoso e consapevole rispetto a quello che rappresenta il loro legale.

Il progetto "L'Ora Legale" lo riteniamo molto utile che ci ha visti

d'accordo e allo stesso tempo sorpresi nel coinvolgimento dei ragazzi per

la risposta avuta da parte di tutta la scuola".

Hai