[Comune Palermo] VII Circoscrizione, progetto “L’Ora Legale

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Circoscrizione).
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Palermo, si conclude il progetto "L'Ora Legale" in VII Circoscrizione:
"Iniziative come queste avvicinano bambini e ragazzi a una migliore cultura
civica"
Questa mattina, con la partecipazione a una seduta di Consiglio della VII
Circoscrizione da parte degli alunni della scuola "Leonardo Sciascia" dello
Zen, si è concluso il progetto "L'Ora Legale". Un'iniziativa che ha visto
coinvolta anche la scuola "Falcone". con una serie di incontri dove sono
stati trattati diversi argomenti: legalità, rispetto delle regole,
Parlamento, sindaco di Palermo. C'è stato molto coinvolgimento da parte dei
ragazzi e degli insegnanti che hanno rivolto tante domande ai consiglieri.
"Proprio nella seduta di Consiglio di questa mattina – dice Ferdinando
Cusimano, esponente di Forza Italia in VII Circoscrizione e promotore del
progetto "L'Ora Legale" – abbiamo approvato una mozione su una serie di
attività di cui l'Amministrazione Comunale può prendersi carico. Ho
ricordato nuovamente la figura di Pio La Torre che è stato uno degli uomini
simbolo della lotta alla mafia e ho detto ai ragazzi di prendere le
distanze da chi dice che il fenomeno mafioso non esiste. Sono felice di
avere intrapreso questo percorso e della partecipazione entusiasta delle
due scuole e spero venga promosso anche nelle altre circoscrizioni così
come detto recentemente dal presidente del Consiglio Comunale Giulio
Tantillo".
"Iniziativa lodevole quella del consigliere Ferdinando Cusimano con il
progetto "L'Ora Legale" – afferma l'assessore regionale alle Attività
Produttive Edy Tamajo -. Avvicina le istituzioni e i bambini verso una
nuova e migliore cultura civica. Se ci vuole una scossa a livello culturale
bisogna partire dalle scuole".
"Contenti di aver potuto partecipare al progetto "L'Ora Legale" – dice
Riccardo Talamo, docente di Italiano della scuola Sciascia -, con
iniziative del genere gli alunni possano essere considerati cittadini con
senso civico appropriato e possano intraprendere da subito un percorso
dignitoso e consapevole rispetto a quello che rappresenta il loro legale.
Il progetto "L'Ora Legale" lo riteniamo molto utile che ci ha visti
d'accordo e allo stesso tempo sorpresi nel coinvolgimento dei ragazzi per
la risposta avuta da parte di tutta la scuola".
Hai