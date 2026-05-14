Agenzia nr. 1012 – Regione, Minerva: “Il nervosismo del centrodestra racconta un’altra storia

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Regione, Minerva: "Il nervosismo del centrodestra racconta un'altra storia"
"Fa sorridere che il centrodestra pugliese parli di caduta libera di Antonio Decaro. Se questo è un crollo, immaginiamo allora come definiscono i risultati dei loro governatori che chiudono la classifica nazionale" ha detto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Stefano Minerva.
"Comprendiamo il nervosismo – ha aggiunto. In questi giorni i giornali nazionali raccontano un centrodestra impegnato soprattutto a rincorrere tensioni interne, sondaggi e problemi di consenso nel Sud, tanto che perfino Palazzo Chigi starebbe correndo ai ripari aprendo una nuova 'cabina di regia' sul Mezzogiorno per paura di perdere terreno. La differenza è semplice, noi consideriamo i sondaggi uno strumento di analisi, loro li usano come fossero l'ultima ancora di salvezza politica".
"Antonio Decaro – ha concluso Minerva – sta facendo quello che dovrebbe fare ogni presidente di Regione, governare, assumersi responsabilità, stare dentro i problemi reali della Puglia senza trasformare ogni giornata in una polemica social o in una diretta permanente. E colpisce che chi oggi parla di punti persi dimentichi un dettaglio: alle Europee e alle amministrative il consenso del governo Meloni e dei partiti della destra ha registrato arretramenti evidenti rispetto alle Politiche. In ogni caso noi continueremo a lavorare per la Puglia, loro, hanno tutto il diritto di scegliere di continuare a governare i comunicati stampa"./comunicato