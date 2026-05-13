(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - “L’autonomia speciale del Südtirol ha dimostrato, nei fatti, di essere un modello di equilibrio e responsabilità, rendendo concreta la convivenza e lo sviluppo tra gruppi linguistici e culturali differenti. E ha comprovato, soprattutto, di essere un modello di buona amministrazione. Le regole dell’autonomia vengono ora aggiornate e semplificate per dare ai cittadini e alle imprese di quei territori regole ancora più coerenti e comprensibili e offrire servizi migliori e più puntuali. Ecco perché questa modifica costituzionale è l’occasione per rinnovare un patto costituzionale che tiene uniti da decenni il Trentino e il Sud Tirolo all’Italia. E segna l’opportunità per rafforzare le regole della convivenza, a partire dal principio della parità tra le lingue, in una leale collaborazione tra autonomie e Stato”. Così il senatore e vice capogruppo di Forza Italia al Senato, Adriano Paroli, intervenendo in dichiarazione di voto sulle modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, Sud Tirolo.
Trentino: Paroli (FI), autonomia è modello equilibrio e responsabilità
By RedazioneNessun commento1 Min Read