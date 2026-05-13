AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 14 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - PRESIDENTE
📌 11.30 – Sala della Regina – Partecipazione/Indirizzo di saluto alla Sessione inaugurale alla 2° edizione della Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Diretta webtv
AULA
📌9.30 Dichiarazioni di voto e voto finale Dl polizia urbana
Seguito odg:
• Esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite decreto Piano Casa
• Ddl delega riforma ordinamento forense
• Pdl edilizia residenziale pubblica
• Testo unico terapie digitali
• Pdl modifica Costituzione su tutela vittime reato
• Pdl legge pubblicità sentenze assoluzione o proscioglimento
COMMISSIONI
📌8.30_Enti gestori_Audizione del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme
📌8.30_Affari esteri_Audizione di Kevin Roberts, presidente di Heritage Foundation
📌8.45_Insularità_Annalisa Tardino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale
📌9.10_Politiche Ue_Regolamento sulle reti digitali, audizione Wind Tre
📌11 o termine votazioni mattina_Covid_Tenente colonnello della Guardia di finanza Alberto Raffaele Cavallo
📌13.30_Cultura_Introduzione educazione musicale nelle scuole_Audizioni (fra gli altri di Paolo Fresu)
📌13.30_Lavoro_Salario giusto, audizioni
📌13.30_Politiche Ue_Reti digitali, audizioni operatori
📌14 o termine votazioni mattina_Orlandi-Gregori_Elezione del Presidente
📌14.15_Affari costituzionali_Audizioni di giuristi sulla legge elettorale
EVENTI
📌 9 – Aula dei Gruppi – Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. IPU – Centre for innovation in parliament
📌 9.30 – Sala del Mappamondo – PMI, mercati dei capitali e sovranità industriale tra criticità e prospettive. Opzioni di crescita per il sistema Italia. Centemero
📌 11.30 – Sala del Refettorio – Plasma: quanto ne sanno gli italiani? Il valore del plasma: percezioni, ostacoli e opportunità per aumentare la disponibilità di questa risorsa preziosa e rara in Italia. Messaggio del vicepresidente Mulè. Diretta webtv
CONFERENZE STAMPA
📌 11.30 – Agostino Santillo. Dl Sfratti
📌 13 – Lucrezia Maria Benedetta Mantovani. Presentazione del libro “Cristianesimo e Costituzione”
📌 14.30 – Chiara Braga. Presentazione libro “Ortensia De Meo. All’alba dell’emancipazione”
📌 16 – Catia Polidori. Presentazione “Porchettiamo 2026”
📌 17.30 – Federico Mollicone. Presentazione Premio Cannavacciuolo.